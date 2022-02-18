Глава МИД Израиля обсудил с молдавским коллегой возможную эвакуацию израильтян с Украины

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид рассмотрел в пятницу в разговоре со своим молдавским коллегой Николаем Попеску возможное содействие Молдавии в эвакуации израильтян и евреев с Украины. Об этом сообщается на странице главы израильской дипломатии в Twitter.

"Сегодня утром я провел оценку российско-украинской ситуации, проинформировав участников [совещания] о том, что утром я разговаривал с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николаем Попеску о возможности того, что Молдавия поможет в сухопутной эвакуации израильтян и евреев с Украины", - говорится в сообщении главы израильского дипведомства.

Лапид пояснил, что "при оценке ситуации (вокруг Украины - прим. ТАСС) были рассмотрены общая обстановка и разведданные". "МИД продолжает призывать израильтян вылететь [из Украины] до возможной эскалации и даже запустил кампанию на русском и украинском языках для разъяснения напряженной ситуации и рекомендаций по выезду из Украины", - добавил он.

В сообщении шефа израильской дипломатии отмечается, что "необходимо приложить все усилия для того, чтобы израильтяне поняли, что несвоевременное спасение может быть сложным и опасным". "Незачем подвергать себя необоснованному риску. В то же время мы продолжим проводить оценку всех возможных сценариев", - указал Лапид.

11 февраля МИД еврейского государства принял решение об эвакуации семей израильских дипломатов с Украины и рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок в эту страну, а 15 февраля призвал находящихся на Украине соотечественников как можно скорее покинуть Украину на фоне "возможной эскалации".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.