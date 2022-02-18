В Белоруссии освободили гражданку Швейцарии, принимавшую участие в протестах в 2020 году

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Белоруссии освободили гражданку Швейцарии Наталью Херше, осужденную в республике на 2,5 года колонии строгого режима из-за сорванной с сотрудника ОМОНа балаклавы во время президентских выборов 2020 года.

"Сегодня Наталья Херше покинула Беларусь и возвращается в Швейцарию", - сказано в пятницу в сообщении посольства Швейцарии в Facebook.

Белорусские власти пока не комментируют, на основании чего принято решение об освобождении гражданки Швейцарии.

Херше родилась в Белоруссии, но последние 12 лет жила в Швейцарии, в период президентских выборов вернулась в республику. Во время женского марша в сентябре 2020 года она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОНа. Суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновной в сопротивлении сотруднику ОВД (ч. 2 ст. 363 УК РБ).

Сообщалось, что власти Швейцарии неоднократно обращались к белорусской стороне по поводу судьбы Херше. В феврале новый посол Швейцарии в Белоруссии Кристин Хонеггер-Золотухин вручила верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Ожидалось, что она займется и делом Херше, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной.