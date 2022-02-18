Военного атташе Украины в Белоруссии пригласили на финал российско-белорусских учений

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украинский атташе по вопросам обороны в Белоруссии приглашен на финальные мероприятия российско-белорусских учений "Союзная решительность - 2022". Об этом сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

"Завтра, 19 февраля, наш атташе приглашен на финальные мероприятия российско-белорусских учений "Союзная решительность - 2022", - сказал Резников.

Он напомнил, что 14 февраля провел телефонный разговор с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. "Украинский атташе по вопросам обороны на следующий же день после нашего диалога посетил учения в Беларуси. 16 февраля мы принимали в гости на Ровенщине белорусского атташе по вопросам обороны, который наблюдал за нашими учениями ("Метель-2022" - прим. ТАСС)", - напомнил Резников.

По его словам, стороны согласовали возможность оперативной коммуникации. "Кроме сотрудничества на уровне атташе мы договорились с белорусским коллегой о внедрении постоянных каналов коммуникации на уровне руководителей генеральных штабов и непосредственно на уровне министров, чтобы можно было оперативно выйти на контакт и получить информацию, ликвидировать какой-нибудь инцидент. Например, если разведка видит передвижение какого-нибудь дальнобойного оружия или, скажем, строительство понтона вблизи нашей границы. Чтобы получить ответы. Убежден, что это важно для сохранения и укрепления добрососедских отношений", - подчеркнул Резников.

Телефонный разговор министров обороны Украины и Белоруссии состоялся 14 февраля. Стороны договорились о визите белорусского атташе на Украину на мероприятия учений "Метель - 2022" и посещении украинским атташе мероприятий белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022". Они также обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и открытости во время проведения военных учений вблизи государственной границы и "исключение возможных инцидентов и взаимное информирование о возникновении нештатных ситуаций".