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Глава МИД Греции рассчитывает обсудить с Лавровым евробезопасность и двустороннюю повестку

Никос Дендиас отметил, что это уже пятая встреча с российским коллегой за последние два с половиной года, но нынешние переговоры имеют "особое значение"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Греция рассчитывает предметно обсудить в Москве пути дальнейшего развития двусторонних отношений, а также сверить часы по вопросам евробезопасности. Об этом заявил в пятницу глава МИД Греции Никос Дендиас на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Греческий министр отметил, что это уже пятая встреча с российским коллегой за последние два с половиной года, но нынешние переговоры имеют "особое значение". "Благодарю за предоставляющуюся возможность достаточно подробно обсудить на сегодняшней встрече вопросы безопасности в Европе. Всем хорошо известно, что Греция выступает за сохранение мира, безопасности и стабильности, а также за конструктивный диалог на принципах соблюдения международного права, морского права и основополагающих принципов Хартии ООН", - сказал он.

Дендиас рассчитывает проинформировать российского визави и "о развитии ситуации в регионе Эгейского моря, Восточном Средиземноморье, по кипрскому вопросу", обменяться взглядами по ситуации в Сирии и Ливии и услышать на этот счет позицию Москвы. "Я рассчитываю на детальное обсуждение путей дальнейшего развития наших двусторонних отношений, особенно после встречи, которая состоялась между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года, - подчеркнул он. - Я думаю, что у нас двусторонняя повестка очень насыщенная и нам есть, что обсудить".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрецияРоссияДендиас, Никос
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