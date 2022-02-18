Парламент Норвегии направит новые вопросы кабмину по назначению Столтенберга главой ЦБ

ХЕЛЬСИНКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Контрольный комитет парламента Норвегии направит правительству новые вопросы о назначении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга главой Центробанка страны. Об этом сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на итоги внеочередного заседания комитета.

Новые вопросы будут подготовлены в течение пятницы. Глава комитета Петер Фрёлих пояснил, что они коснутся того, как развивались события в ходе процесса назначения и кто рекомендовал на должность Столтенберга.

Первое письмо с вопросами на прошлой неделе было направлено главе Минфина Трюгве Слагсволлю Ведуму и премьер-министру Йонасу Гару Стёре и содержало 21 вопрос по процессу назначения и его прозрачности. Комитет, однако, не был доволен полученными ранее на этой неделе ответами.

О назначении Столтенберга было объявлено в начале февраля. Он заявил, что приступит к новой работе после 1 октября, когда истечет срок его мандата в НАТО. Столтенберг будет занимать пост главы ЦБ в течение шести лет. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавит вице-президент Ида Вольден Бахе.

Как отмечали норвежские СМИ, большинство партий в норвежском парламенте не поддерживало кандидатуру Столтенберга на должность главы ЦБ. В частности, ряд политиков продолжает выражать обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее являлся, и ее первыми лицами.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября и должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.