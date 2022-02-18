Глава Пентагона подтвердил готовность поставить 250 американских танков Abrams в Польшу

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти США положительно ответили на запрос Польши о приобретении 250 танков Abrams, сроки поставок пока обсуждаются. Об этом в пятницу заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.

"В ответ на официальный запрос от Польши, сделанный в июле 2021 года, госсекретарь Энтони Блинкен и я передали в Конгресс наше намерение дать возможность Польше приобрести 250 танков М1А2 Abrams. Сроки поставок этих основных боевых танков в настоящее время обсуждаются. Это наиболее современная модификация, и она укрепит польские танковые войска", - сказал глава Пентагона на пресс-конференции.

Ранее о согласии американских властей сообщил министр обороны Польши. Основной боевой танк M1A2 SEPv3 - наиболее современная модификация танка Abrams, впервые представленная в 2018 году. По сравнению с более ранними версиями боевая машина получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику.