В Луганске проходит автопробег, посвященный 7-й годовщине окончания Дебальцевской операции

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Автопробег в честь седьмой годовщины окончания Дебальцевской операции начался в Луганске в пятницу. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

По его данным, в автопробег отправились депутаты Народного Совета (парламента) Луганской народной республики (ЛНР), активисты общественного движения "Мир Луганщине", участники из России.

"По инициативе общественного движения "Мир Луганщине" мы выдвигаемся в автопробег, который проследует через город Луганск к поселку Чернухино, где пройдет митинг-реквием к седьмой годовщине окончания Чернухино-Дебальцевской операции. Это очень важная дата в истории нашей республики, победа в этой операции стала переломным моментом войны в Донбассе, и мы это проводим в честь героев-защитников, которые отдали свои жизни за нашу республику", - сказал ЛИЦ заместитель председателя Народного Совета Андрей Сопельник. По его словам, сегодня опять нагнетается ситуация вокруг республики, "и этим пробегом мы показываем, что не дадим свою землю в обиду".

Руководитель Ивантеевского городского отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Валерий Кузьменко отметил, что специально приехал в республику для участия в праздновании годовщины операции. "Я сам родился в городе Алчевске (в ЛНР - прим. ТАСС), это моя родина. И с 2014 года я постоянно приезжаю на территорию Луганской и Донецкой народных республик с гуманитарными миссиями. И этот автопробег - очередное напоминание жителям о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу республики", - заявил он.