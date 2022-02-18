В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли из танков север Горловки

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танков окрестности города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в пятницу Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелу подвергся поселок шахты имени Гагарина на севере Горловки, по поселку было произведено четыре выстрела.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, к настоящему моменту ВСУ с начала суток выпустили по ДНР около 300 боеприпасов.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры

В частности, как сообщило ранее ДАН, были повреждены неиспользуемые железнодорожные пути у Горловки. По информации источника агентства, был также "задет контактный провод, то есть на движении поездов это может сказаться".