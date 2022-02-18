Глава администрации Гонконга объявила о переносе выборов на май

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга из-за нынешней крупнейшей здесь вспышки коронавирусной инфекции постановили перенести намеченные на 27 марта выборы главы местной администрации на 8 мая. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции руководитель исполнительной власти этого специального административного района Китая Кэрри Лам.

"Выборы переносятся на 8 мая, а период регистрации кандидатов сдвинется на 3-16 апреля", - заявила она.

"Мы должны мобилизовать все силы и ресурсы на борьбу со вспышкой ковида, следуя важным указаниям председателя КНР Си Цзиньпина. Наша основная задача - стабилизировать эпидемическую ситуацию. Мы не можем себе позволить делать ошибок", - подчеркнула глава региона.

Ранее корреспондент ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти сообщал, что власти всерьез рассматривают вопрос о переносе выборов из-за кризисной ситуации с эпидемией.

Высшее должностное лицо в Гонконге определяется на голосовании коллегии выборщиков в составе 1,5 тыс. человек. Срок полномочий главы администрации начинается 1 июля текущего года. О намерении выдвинуть свою кандидатуру пока заявили два малоизвестных бизнесмена. До сих пор не ясно, будет ли Кэрри Лам переизбираться на второй пятилетний срок и появится ли на предвыборном горизонте другой сильный кандидат, на которого может сделать ставку Пекин.

В настоящее время этот специальный административный район, где от коронавируса вакцинировано около 85% населения, переживает крупнейшую с начала пандемии вспышку ковида. В четверг в городе было подтверждено свыше 6,1 тыс. новых случаев заражения, что стало здесь новым антирекордом. 24 пациента умерли. В пятницу число случаев составило 3 629. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы свыше двух человек.