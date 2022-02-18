В ДНР сообщили о предотвращении ночью диверсии со стороны ВСУ на нефтебазе в Еленовке

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прошлой ночью подорвать резервуары на нефтебазе в районе населенного пункта Еленовка. Об том говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"Боевики ВСУ предприняли попытку провести диверсию на объекте гражданской инфраструктуры ДНР. Сегодня ночью диверсионная группа из состава Центра специального назначения "Восток" попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе населенного пункта Еленовка с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ (горюче-смазочные материалы - прим. ТАСС). Масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Народной милиции.

При попытке проникновения в ДНР диверсионных групп ВСУ были убиты два человека из их состава, сообщили в республике.

Материалы по факту совершенной попытки теракта будут переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела, отмечается в сообщении оборонного ведомства ДНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее представительства ДНР и ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ с утра пятницы выпустили по республикам Донбасса около 400 боеприпасов.