В МИД ФРГ сожалеют об отсутствии представителей России на Мюнхенской конференции

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Германия сожалеет об отсутствии официальных представителей России на Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), которая открывается 18 февраля в столице Баварии. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Российские представители были приглашены на Мюнхенскую конференцию. Мы сожалеем об отсутствии возможности обмена мнениями с российской стороной", - отметила Зассе. При этом в кабмине Германии вновь подчеркнули, что диалог с Москвой остается единственным выходом из кризиса вокруг Украины.

Ранее сожаление в связи с решением Москвы не направлять на форум официальных лиц России также выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который до последнего не терял надежду на приезд российской делегации.

9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не примет участия в форуме ни очно, ни по видеосвязи. Таким образом, Россия впервые с 1999 года не будет представлена на конференции на официальном уровне.

В пятницу в столице Баварии открывается МКБ. 58-й по счету международный форум возвращается в очный формат: в 2021 году он прошел в режиме онлайн и длился всего около трех часов. В Мюнхен прибудут около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Организаторы ожидают участия в работе форума примерно 35 глав государств и правительств. Центральной темой МКБ обещает стать кризис вокруг Украины.

О конференции

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. Традиционно российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году на конференцию в Мюнхен приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.