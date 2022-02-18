Глава МО Польши заявил о возможном продолжении усиления США и НАТО восточного фланга

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Польши высоко ценят декларации США и НАТО о возможности дальнейшего укрепления восточного фланга. Об этом заявил в пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

Министр выразил благодарность "за укрепление военного присутствия США в Польше, а также за декларации возможности дальнейшего усиления как со стороны НАТО, так и США, если будет такая необходимость". "Мы высоко ценим присутствие американских войск в Польше и считаем, что это самый серьезный из возможных факторов сдерживания потенциального агрессора", - указал он.

"Мы приняли дополнительных американских солдат, которые укрепляют восточный фланг НАТО", - указал министр, напомнив, что в Польшу прибыли также солдаты армии Великобритании. "Мы им обеспечиваем поддержку и будем взаимодействовать так долго, как будет нужно", - добавил он.

Как подчеркнул Блащак, разговор с американским коллегой подтвердил "глубокое стратегическое партнерство" двух стран. По его словам, эта встреча имеет большое значение в период кризиса в области международной безопасности. "Американская поддержка в эти сложные времена - доказательство ответственности и активного участия в обеспечении безопасности Польши и Европы, - отметил он. - Мы на пороге самого большого кризиса в области безопасности с завершения Второй мировой войны".

Военное сотрудничество Польши и США

В последние две недели на юго-восток Польши прибывают военнослужащие США с техникой и оборудованием. Первая группа насчитывала 1,7 тыс. солдат, вторая - 3 тыс. До прибытия этих военнослужащих всего в Польше в рамках НАТО и двустороннего сотрудничества находилось около 5 тысяч американских солдат.

15 августа 2020 года Польша и США заключили соглашение об укреплении постоянного присутствия американских войск в республике. Одним из пунктов соглашения было создание в Польше командования 5-го корпуса сухопутных сил США, задача которого - руководство военнослужащими на восточном фланге НАТО. Командование начало работу в ноябре 2020 года.

В 2017 году НАТО развернуло в районе польского города Ожиш одну из четырех боевых групп EFP [Enhanced forward presence, англ. "усиленное присутствие на переднем крае"]. Она была создана Соединенными Штатами при участии войск из Румынии, Великобритании и Хорватии.

В последние годы было заключено несколько польско-американских соглашений, направленных на модернизацию армии Польши. Польские войска будут вскоре оснащены самолетами F-35, ракетными комплексами Patriot, огневыми модулями Himars и танками Abrams.