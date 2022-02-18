Рада просит Зеленского лишить Путина и Медведева государственных наград Украины

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Верховная рада Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить российского лидера Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева всех украинских званий и наград, которые они получили до 2013 года. Такой депутатский запрос в пятницу поддержали 265 депутатов при 226 необходимых.

"Лишить всех наград и званий Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц, награжденных до 2013 года", - сказано в депутатском запросе единственного депутата Рады от националистической партии "Свобода" Оксаны Савчук.

Запрос поддержали все фракции и депутатские группы. Больше всего дала голосов президентская фракция "Слуги народа" - 189, от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" проголосовал лишь один депутат.

По данным СМИ, Путин на Украине награжден в октябре 2010 года именным огнестрельным оружием. Медведев дважды удостоен этой награды - в 2010 и 2011 годах.