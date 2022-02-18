Президент Молдавии назначила Лилиана Дарие послом республики в РФ

КИШИНЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении Лилиана Дарие на должность посла в Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

"Лилиан Дарие назначается чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Российской Федерации. Указ вступит в силу после публикации в Официальном мониторе [государственном портале] Республики Молдова", - говорится в указе. Ранее кандидатуру дипломата одобрили в парламенте и правительстве.

Дарие с 2016 года по 2017 год был заместителем главы МИД, с 2018 года работал послом в Бельгии и главой миссии при НАТО. Должность посла Молдавии в РФ была вакантной с августа нынешнего года, после того как президент своим указом отозвала предыдущего главу диппредставительства Владимира Головатюка.