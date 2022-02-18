Нидерланды поставят Украине вооружение и военное снаряжение

ГААГА, 18 февраля. /ТАСС/. Нидерланды поставят Украине продукцию военного назначения, в том числе снайперские винтовки, шлемы и бронежилеты. Соответствующее решение принято в пятницу голландским кабинетом министров.

"Решение принято в ответ на запрос Украины об оказании военной помощи, - отмечается в заявлении властей. - Речь идет о поставках снайперских винтовок с боеприпасами, шлемов, бронежилетов, радаров и металлоискателей для поиска мин".

По данным правительства, поставка данной продукции будет осуществляться в соответствии с правилам ЕС по экспорту вооружений. В кабинете министров особо подчеркнули, что Нидерланды не намерены направлять своих военных на Украину.