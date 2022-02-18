В ДНР заявили, что украинские силовики 30 раз за сутки обстреливали территорию республики

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 раз с начала суток отрывали огонь по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

"С начала текущих суток противник 30 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики, 22 раза - с применением 122-мм ствольной артиллерии, танков, а также 82-мм и 120-мм минометов, выпустив 182 снаряда и мины. Также применялось вооружение БМП и различные типы гранатометов", - указано в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.