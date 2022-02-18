В Мюнхене открылась 58-я конференция по вопросам безопасности

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Международная конференция по безопасности (МКБ) начала работу в пятницу в Мюнхене. 58-й по счету форум проходит в очном формате, в прошлом году он работал в режиме онлайн и длился всего около трех часов.

"Я думаю, что это самая важная конференция за все время, что я ее возглавляю", - заявил председатель форума Вольфганг Ишингер на открытии. По его словам, мир оказался перед лицом глобальных вызовов - пандемии коронавируса и вопросов безопасности в Европе. "У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы решать проблемы", - добавил он.

Мероприятие в течение трех дней соберет около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Организаторы ожидают участия в работе форума примерно 35 глав государств и правительств. Центральной темой МКБ обещает стать кризис вокруг Украины.

Россия впервые с 1999 года не будет представлена на конференции на официальном уровне. 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не примет участия в форуме ни очно, ни по видеосвязи.

"Мне жаль, что российское правительство решило не воспользоваться возможностью, чтобы изложить свою позицию, находясь здесь", - отметил Ишингер.