В Греции исключили евродепутата из партии за сравнение властей страны с Венгрией и Польшей

АФИНЫ, 18 февраля. /ТАСС/. Правящая в Греции партия "Новая демократия" (НД) исключила в пятницу из своих рядов депутата Европарламента Йоргоса Кирцоса за "дискредитацию страны на международном уровне" в связи с его сравнением Греции с государствами, нарушающими в ЕС нормы верховенства закона, к которым в Евросоюзе причисляют Венгрию и Польшу. Об этом говорится в обосновании решения партии об исключении евродепутата. Поводом стали высказывания Кирцоса в социальных сетях.

"По решению секретаря политического комитета НД Павлоса Маринакиса, депутат Европарламента Йоргос Кирцос исключен из "Новой демократии". Кирцос, избранный по избирательному списку НД с мандатом избирателей продвигать позиции Греции в Европарламенте, своими репликами в соцсетях делает прямо противоположное. Он дискредитирует страну на международном уровне, ставя под сомнение независимость греческой судебной системы и сравнивая Грецию с государствами, нарушающими нормы верховенства закона", - говорится в заявлении НД.

В партии подчеркнули, что своим отношением Кирцос оскорбляет всех тех, кто доверил ему свое представительство. "До сих пор мы терпели любую критику правительства, даже если она заходит слишком далеко. Но не может быть терпимости к клевете на нашу страну", - отметила НД.

Как сообщил правительственный источник газете ProtoThema, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, находящийся в Брюсселе, был проинформирован об утренних сообщениях Кирцоса в Twitter, в которых тот резко раскритиковал судебные преследования правительством журналистов, дела в экономике страны, а также в сфере социального страхования.

Главная оппозиционная партия СИРИЗА экс-премьера Алексиса Ципраса сразу же отреагировала на исключение правящей партией евродепутата из своих рядов, заявив, что "Новая демократия" терпела критику Кирцоса по всем вопросам и решила его исключить лишь после того, как он упомянул о "подавлении в Греции правового государства". "Мицотакис не осмелился исключить Кирцоса за самоочевидную критику, которую он осуществлял в течение года по поводу неспособности властей справиться с пандемией и огромным количеством смертей от коронавируса, хаоса в правительственном штабе в борьбе с кризисами и его катастрофической экономической политикой с рекордной дороговизной. Однако он сделал это сегодня, когда Кирцос осмелился указать, что Греции грозит потеря средств ЕС за нарушение верховенства закона, как это произошло с Венгрией и Польшей, в связи с преследованием [в Греции] журналистов и судей из-за [коррупционного] скандала с [транснациональной фармацевтической компанией] Novartis. Господин Кирцос просто сказал то, что вся Европа обсуждает по поводу режима Мицотакиса, который думает, что с исключением евродепутата сохранится омерта. К несчастью для него, его достижениями, которые превращают Греческую Республику в режим типа Орбана, теперь все больше приходится заниматься Европе и ее институтам", - приводит заявление партии газета Efimerida ton Syntakton.

При этом Кирцос продолжит оставаться депутатом Европарламента, но уже не от "Новой демократии", а независимым. Сам евродепутат в соцсетях охарактеризовал свое исключение из партии как долгожданное освобождение.