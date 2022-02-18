Власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в Россию

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. Об этом сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

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"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в экстренном обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном на его сайте.

При обстрелах с украинской стороны населенных пунктов ДНР могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье граждан республики, отметил Пушилин. "Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил глава ДНР.

Глава ДНР заявил о договоренности с руководством РФ разместить граждан республики в Ростовской области. "По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", - сказал он в видеообращении.