Талибы опровергли информацию о переброске частей к северо-восточной границе

ТЕГЕРАН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Генштаба захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Кари Фасихуддин Фитрат, якобы заявивший в Twitter о переброске подразделений талибов на северо-восток страны, не имеет аккаунта в этой соцсети. Об этом написал в пятницу на своей официальной странице в Twitter назначенный радикалами заместителем министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

По его словам, Фасихуддин Фитрат "не имеет аккаунта в Twitter и не писал никаких постов", а страница, на которой появились заявления главы Генштаба, является фейковой.

15 февраля в Twitter в аккаунте, подписанном именем Фасихуддина Фитрата, был размещен пост о сосредоточении на северо-востоке страны "для защиты границ" подразделений талибов с техникой и вооружением, оставленными НАТО. Это заявление было растиражировано рядом СМИ. В среду в комментарии ТАСС источник в силовых структурах Таджикистана отметил, что республика готова к любому развитию ситуации на границе с Афганистаном.