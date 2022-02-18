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Кризис на Украине

Остин в разговоре с Шойгу призвал к деэскалации вокруг Украины

Телефонный разговор глав министерств обороны США и России состоялся по инициативе американской стороны

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу призвал к деэскалации и дипломатическому урегулированию вокруг Украины. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Пентагона.

"Министр Остин призвал к деэскалации, возвращению российских сил, окружающих Украину, на свои базы, а также к дипломатическому урегулированию", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что разговор состоится по инициативе американской стороны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеОстин, Ллойд
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