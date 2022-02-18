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Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ответные меры на агрессивные действия Запада

Лукашенко заявил , что обсудил с Путиным ответные меры на агрессивные действия Запада.

Блинкен: Россия реализует сценарий провокаций для возможной агрессии против Украины
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