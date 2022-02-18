Блинкен утверждает, что Россия реализует сценарий провокаций для агрессии против Украины

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Администрация США считает, что Россия пытается реализовать сценарий с организацией "ложных провокаций", чтобы осуществить агрессию против Украины. Об этом заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Разногласия надо урегулировать путем диалога и дипломатии. Мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, по которому идет Россия, и все, что мы видим, включая то, что происходит, как вы описали, в последние 24-48 часов, это часть сценария, который уже разыгрывается, по созданию ложных провокаций, чтобы потом ответить на эти провокации и в итоге совершить новую агрессию против Украины", - утверждал он.

"Несмотря на то, что заявляла Россия об отводе сил, факты свидетельствуют, что этого не произошло. Наоборот, мы видим, что к границе движутся дополнительные силы <...>", - добавил Блинкен, не уточнив, откуда у него эта информация. Он также высказал мнение, что руководство РФ удивлено "солидарностью, тем, как НАТО и ЕС объединились" в ситуации вокруг Украины, и призвал союзников "быть очень бдительными".

Блинкен уверен, что США и их европейские союзники смогут сохранить солидарность и действовать в координации друг с другом, какими бы ни были действия России в отношении Украины.

"Я убежден, что независимо от того, что сделает Россия в отношении Украины в ближайшие недели, будь это полномасштабное вторжение или что-то меньшее, мы сохраним эту солидарность, - сказал он. - Но это произойдет не само по себе. Это результат ежедневной работы засучив рукава, которую мы продолжим в предстоящие недели. Но я считаю, что особенно за последний месяц мы сумели сосредоточиться так, как не делали этого в последние годы. Я не думаю, что мы лишимся этой сосредоточенности в ближайшие недели и месяцы".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны украинских военных. Информации о погибших не поступало.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.