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Кризис на Украине
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Макрон заявил, что ситуация в Донбассе в последние часы вызывает озабоченность

Как отметил французский президент, наблюдатели ОБСЕ "должны дать оценку последним событиям"

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Донбассе в последние часы вызывает большую озабоченность, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Африканского союза в Брюсселе.

"Ситуация в Донбассе в последние часы вызывает крайнюю обеспокоенность. Уже много жертв. Я думаю об их родных", - сказал Макрон, выступление которого транслируется в Twitter Елисейского дворца. "Зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Эти нарушения нужно прекратить. Он до последнего времени соблюдался сторонами", - отметил французский лидер. По его словам, наблюдатели ОБСЕ "должны дать оценку последним событиям".

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УкраинаФранцияКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
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