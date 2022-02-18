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Кризис на Украине
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Глава ЛНР призвал жителей республики выехать на территорию России

Леонид Пасечник также призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику
Глава ЛНР Леонид Пасечник Александр Река/ТАСС
Описание
Глава ЛНР Леонид Пасечник
© Александр Река/ТАСС

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал в пятницу жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

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"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.

Глава ЛНР сообщил о готовности России разместить на своей территории жителей республики.

"Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики", - говорится в заявлении.

Пасечник также обратился с призывом "ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в РФ в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным реализовать план вторжения на территорию народных республик.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПасечник, Леонид Иванович
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