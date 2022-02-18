МИД Украины опроверг информацию о наступательных операциях и диверсиях в Донбассе

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опроверг заявления о наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве в Донбассе.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", - написал он в пятницу в Twitter.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила о предотвращении двух диверсий на опасных химических объектах в районе города Горловка, предпринятых диверсионными группами, проникшими с территории, контролируемой украинской стороной.

О том, что Украина не планирует силовые действия в отношении Донбасса или Крыма, заявили министр обороны страны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

В четверг обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. Неподконтрольные Киеву Донецкая и Луганская народные республики сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке украинской стороной наступления. В результате обстрелов одна мирная жительница была ранена, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.