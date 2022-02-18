Глава СММ ОБСЕ призвал стороны в Донбассе воздержаться от подстрекательской риторики

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Стороны конфликта на востоке Украины должны принять меры для снижения напряженности, воздержаться от подстрекательской риторики. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик участникам постоянного совета ОБСЕ, сообщила в пятницу пресс-служба этой наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине.

"Главный наблюдатель заявил, что стороны должны принять необходимые меры для снижения напряженности на местах, и подчеркнул, что крайне важно воздерживаться от подстрекательской публичной риторики", - говорится в заявлении миссии ОБСЕ.

Как отмечают в СММ, Чевик заверил, что миссия знает об утверждениях об усилении боев вдоль всей линии соприкосновения, включая инцидент в районе станицы Луганской, и наблюдатели занимаются уточнением этих сведений.

Глава СММ ОБСЕ также констатировал, что напряженность на украинской территории и вокруг Украины остается высокой, поэтому присутствие миссии в качестве беспристрастного наблюдателя особенно важно для противодействия обостренной риторике и дезинформации, что и делает СММ на ежедневной основе с помощью объективных фактов.

Чевик заверил Постоянный совет ОБСЕ, что СММ продолжает выполнять свои основные задачи, несмотря на проблемы, вызванные выводом наблюдателей некоторыми государствами-участниками. Он также назвал проблемой для миссии усиление ограничений свободы ее передвижения, поскольку это мешает наблюдателям выполнять возложенные на них задачи.