Макей и Лавров обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии и РФ Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили взаимодействие в рамках интеграционных объединений, региональную и международную безопасность. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"18 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении. Министры затронули вопросы взаимодействия в сфере региональной и международной безопасности.