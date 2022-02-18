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Макей и Лавров обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях

Главы МИД Белоруссии и России также затронули вопросы взаимодействия в сфере региональной и международной безопасности

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии и РФ Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили взаимодействие в рамках интеграционных объединений, региональную и международную безопасность. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"18 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении. Министры затронули вопросы взаимодействия в сфере региональной и международной безопасности.

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Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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