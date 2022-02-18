Блинкен заявил, что никто не может решать современные глобальные проблемы в одиночку

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Ни одна страна, включая США, не может эффективно решать современные глобальные проблемы в одиночку. Такое мнение госсекретарь США Энтони Блинкен выразил в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нет ни одного значительного вызова, реально влияющего на жизни наших людей, с которым мы могли бы эффективно справиться в одиночку. [Это верно] даже для США со всей мощью и ресурсами, которые у нас есть. Нам нужно делать это в партнерстве", - сказал он. В качестве примеров таких вопросов, требующих международного взаимодействия, Блинкен привел климатический кризис, борьбу с пандемией, развитие новых технологий.

При этом глава американской дипломатии отметил, что США считают "экзистенциальной проблемой современности" изменение климата.