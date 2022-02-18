Власти Мали потребовали от Франции немедленно вывести свои войска из страны

ПРЕТОРИЯ, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Мали потребовало от Франции без промедления вывести свои войска из страны. Об этом заявил в Бамако официальный представитель правительства Мали полковник Абдулай Маига.

"Учитывая постоянные нарушения соглашений в области обороны, правительство предлагает французским властям без промедления убрать силы оперативных групп в рамках операций "Бархан" и "Такуба" с нашей территории под контролем малийских властей", - цитирует представителя правительства Agence France-Presse.

В феврале премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига заявил, что цель операции "Такуба", в состав которой входят подразделения стран Евросоюза во главе с Францией, - раздел Мали.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция вместе с союзниками по операции "Такуба" в Сахеле передислоцирует свои войска из Мали на территорию соседнего Нигера, в том числе военнослужащих, выполняющих задачи в рамках операции "Бархан". В то же время на фоне растущей угрозы со стороны радикальных исламистов в Западной Африке, по словам Макрона, французское военное присутствие будет сохранено и усилено в зависимости от потребностей, которые озвучат власти этих стран.

Оперативная группа "Такуба" была создана весной 2020 года и имеет задачу ведения борьбы с террористическими группировками в регионе Сахель, включая Мали. В ее состав входят подразделения 15 стран ЕС плюс Великобритании. Численность личного состава группы сейчас достигает 900 человек. В январе власти Мали заставили контингент Дании, состоявший из 90 бойцов спецназа, покинуть Мали из-за нарушения правил въезда в страну.

Операцию "Бархан" Франция начала в августе 2014 года для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.