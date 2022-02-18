Консульский отдел посольства США в Белоруссии приостановил оказание визовых услуг

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства США в Минске оказывает только экстренные услуги из-за острой нехватки сотрудников. Сообщение об этом было опубликовано в пятницу на странице посольства в Facebook.

"В результате критической кадровой нехватки из-за вынужденного сокращения белорусскими властями штата сотрудников посольства США в Минске с 15 февраля консульский отдел приостановил все визовые услуги и предлагает только экстренные услуги американским гражданам", - говорится в тексте.

Представители диппредставительства призвали граждан, нуждающихся в визовых услугах, обращаться в посольства и консульства США в соседних странах, а также предупредили о возможных задержках при обработке запросов.

В августе 2021 года США сообщили о сокращении числа сотрудников в своем дипломатическом представительстве в Минске по требованию руководства Белоруссии. Это произошло после того как 9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав это тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека.