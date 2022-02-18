Глава МИД ФРГ возложила на Россию ответственность за напряженность в Европе

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Нынешняя напряженность в Европе возникла не из-за событий вокруг Украины, а из-за действий России, утверждала в пятницу глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Сегодня грозит новая война в центре нашей Европы. Наращивание войск со стороны России представляет собой совершенно неприемлемую угрозу Украине, но также и нам всем и нашей архитектуре мира в Европе", - заявила она на Мюнхенской конференции по безопасности. "В этой связи этот кризис - это не кризис вокруг Украины, он является кризисом вокруг России", - утверждала Бербок.

"Мы настоятельно призываем Россию немедленно отвести свои войска. Первые сигналы были проблеском надежды, но мы должны видеть сейчас дела, ведь российская угроза по-прежнему реальна", - продолжала она.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом пресс-секретарь президента РФ не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.