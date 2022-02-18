МВД ЛНР переходит на усиленное дежурство в связи с введением режима ЧС

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ЛНР переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом в пятницу сообщило ведомство.

ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

"В поддержку заявления главы ЛНР о введении чрезвычайной ситуации в республике Министерство внутренних дел ЛНР переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками МВД ЛНР усилено патрулирование на улицах городов и районов республики, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилен контроль за соблюдением режима комендантского часа", - приводит сообщение ведомства Луганский информцентр (ЛИЦ).

Там добавили, что "все факты противоправных действий, направленные на хищение имущества жителей республики, разграбление инфраструктуры во время чрезвычайной ситуации, будут пресечены". По данным МВД, "усилена охрана общественного порядка на автомобильных пунктах пропуска".

В связи с эвакуацией граждан из ЛНР Минздрав республики сообщил, что "развернуты мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией", а также "утвержден план эвакуации лечебных учреждений".

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей.