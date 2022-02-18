В ЛНР заявили о приостановке учебного процесса из-за угрозы возобновления боевых действий

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) объявили о приостановке учебного процесса в образовательных учреждениях до нормализации обстановки в связи с обострившейся угрозой возобновления Киевом боевых действий в Донбассе.

"Дорогие соотечественники, коллеги, в связи со сложившийся обстановкой должен сделать следующее заявление. Для нас всегда приоритетом было, есть и будет обеспечение безопасности наших граждан, и в наибольшей степени это касается наших детей", - заявил в пятницу министр образования и науки ЛНР Андрей Лустенко. "Именно поэтому сейчас учебный процесс во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки, все, что будет упущено, мы сможем наверстать позже за счет интенсификации учебного процесса", - добавил министр.

Все детские дома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы на территорию России, сообщил Лустенко.

"Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в ввиду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников, эти организации на необходимое и, я уверен на непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении Лустенко.