ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг - в Донецке и Луганске заявили, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Информации о погибших пока не поступало, но есть сообщения о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

В Киеве при этом по-прежнему опровергают сообщения о наступательных операциях в Донбассе. ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. В Ростовской области уже сообщили, что готовы принять эвакуируемых мирных жителей.

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

По данным Народной милиции ДНР, украинские военные с начала этих суток 30 раз открывали огонь по территории республики, из-за чего без света остались жители населенных пунктов Верхнеторецкое и Красный Партизан. Также сообщалось о предотвращении двух диверсий на химических объектах в районе Горловки.

Серьезную озабоченность ухудшением ситуации уже выразили власти Франции и Германии, входящих наряду с Россией и Украиной в "нормандскую четверку".

Эвакуация населения

Глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации массового централизованного выезда жителей республики в Россию в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский "в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик".

По словам Пушилина, по договоренности с российским руководством в Ростовской области уже готовы меры приема и размещения граждан республики, они будут обеспечены всем необходимым. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди.

Вслед за Донецком об эвакуации объявил и Луганск - глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей в кратчайшие сроки отправиться в Россию, а всех мужчин, способных держать в руках оружие, - "встать на защиту своей земли".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эвакуацию жителей Донбасса, отметил, что не знает, согласованы ли эти действия с Москвой. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что Ростовская область справится с приемом эвакуируемых граждан ДНР и ЛНР. О готовности принять их также уже сообщили в Крыму.

Позиция России и Украины

Власти Украины заявляют, что не ведут наступательных операций на востоке страны и не имеют отношения к диверсиям на химических предприятиях Донбасса. Как заверил глава МИД Дмитрий Кулеба, Киев полностью привержен "исключительно дипломатическому урегулированию".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Донбассе, выразил сожаление в связи с обострением и вновь призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом и согласовать меры по завершению конфликта. "Чем раньше это произойдет, тем лучше", - подчеркнул он.