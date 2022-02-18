Совет ЕС проведет 21 февраля учения по кибербезопасности

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза примут участие 21 февраля в Брюсселе в учениях по кибербезопасности. Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД.

"Заседание Совета ЕС завершится учениями по кибербезопасности, организованными верховным представителем [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем] совместно с Францией, председательствующей в Совете ЕС", - сказал он.

По словам представителя ЕС, цель учений - "тестировать ответ ЕС на возможные кибератаки". "Эти учения - не про того, кто совершает кибератаки, а про то, что мы должны быть готовы реагировать на кибератаки", - добавил он.