За преступления на "майдане" осудили 50 человек

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украинские суды вынесли приговоры 50 лицам за преступления, связанные с событиями на "майдане" в 2013-2014 годах. Об этом в пятницу на брифинге сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

"Результаты расследования [по делам "майдана"]: 518 лицам сообщено о подозрении (предъявлены обвинения - прим. ТАСС), 248 обвинительных актов направлены в суда, обвиненных - 372 лица, приговоры вынесены 50 лицам", - проинформировала она.

В то же время Венедиктова признала, что убийства первых "активистов", участвовавших в событиях на "майдане", остаются нераскрытыми. "Остаются нераскрытыми убийства первых активистов на "майдане", - сказала глава ведомства.