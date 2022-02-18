ДНР и ЛНР отвергли предложения Киева о проведении внеочередной встречи контактной группы

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) считают бессмысленным предложение Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе и подгруппы по безопасности, так как оно не подкреплено реальными предложениями и по сути является частью украинской пиар-кампании. Об этом заявили министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и ее коллега из ЛНР Владислав Дейнего.

"Украинские и поддерживающие киевский режим СМИ непрерывно выдают "громкие" сообщения о якобы нашей агрессии и ее последствиях, нагнетая информационную истерию. После чего официальный Киев выступает с инициативой безотлагательной внеочередной встречи контактной и рабочей группы по вопросам безопасности, по традиции не подкрепленной никакими конкретными практическими мерами по предотвращению огня. <…> В этой связи считаем абсолютно бессмысленным поддерживать подогреваемую Западом украинскую милитаристическую пиар-кампанию. Хотите тишины и мира - не стреляйте", - говорится в заявлении Никоноровой.

В свою очередь Дейнего подчеркнул, что, "продолжая создавать провокационную ситуацию на линии разграничения, украинская сторона требует созыва внеочередного заседания рабочей группы по безопасности, дабы "пропиариться". "В условиях неготовности Киева предметно работать проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла. <…> Мы готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу, мы не намерены", - заявил он.

Главы МИД республик поставили под сомнение значимость предлагаемой Киевом встречи и отметили, что украинская сторона сначала создает напряженности, а затем выступает с "миротворческими инициативами".

В четверг украинская делегация в контактной группе по урегулированию на востоке Украины заявила, что обратилась к представителю ОБСЕ для безотлагательного созыва внеочередного заседания. Украинская сторона заверила, что готова вести переговоры "для прекращения нарушений и восстановления режима тишины", после чего считает возможным двигаться по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта.