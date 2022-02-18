В ЛНР заявили, что украинские военные нанесли артудар по двум поселкам республики

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли из артиллерии и пулеметов поселки Калиновка и Санжаровка в Луганской народной республике. Об этом сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале .

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

В 16:30 киевские силовики обстреляли Калиновку из крупнокалиберного пулемета, а в 17:15 открыли огнь из артиллерии калибра 122 мм в направлении Санжаровки, выпустив 13 снарядов, передает представительство. "Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее представительства ДНР и ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские военные с утра пятницы выпустили по республикам Донбасса более 400 боеприпасов.