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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что украинские военные нанесли артудар по двум поселкам республики

Также применены пулеметы

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли из артиллерии и пулеметов поселки Калиновка и Санжаровка в Луганской народной республике. Об этом сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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В 16:30 киевские силовики обстреляли Калиновку из крупнокалиберного пулемета, а в 17:15 открыли огнь из артиллерии калибра 122 мм в направлении Санжаровки, выпустив 13 снарядов, передает представительство. "Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее представительства ДНР и ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские военные с утра пятницы выпустили по республикам Донбасса более 400 боеприпасов.

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