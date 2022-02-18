Президент Хорватии выступил против расширения НАТО в восточном направлении

ЗАГРЕБ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что он выступает против расширения НАТО в восточном направлении, в том числе за счет Украины, это представляет угрозу хорватским интересам.

"Пока я являюсь президентом, я буду против того, чтобы НАТО расширялось где бы то ни было, - подчеркнул глава государства, выступая перед журналистами в ходе посещения хорватского города Пожега в восточной части страны. - Тот, кто выступает за расширение НАТО [в том числе за счет] Украины, также ставит под угрозу хорватские интересы, поскольку мы в НАТО, и кто-то может завтра послать наших людей туда [на восточное направление и Украину]".

"Расширением НАТО и вы берете на себя ответственность. Вы тоже отправите своего ребенка на восточный фронт?", - задал вопрос Миланович, обратив особое внимание на то, что "НАТО [и так уже] ушло далеко на восток". "Хватит [этого], хватит", - сказал он.

При этом Миланович выступил против направления дополнительного хорватского контингента в рамках усиления присутствия НАТО на восточном фланге, поскольку хорваты уже находятся в составе боевой группы в Венгрии.