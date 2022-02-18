Бербок на Мюнхенской конференции напомнила Кличко, что он мэр Киева, а не глава МИД ФРГ

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности напомнила Виталию Кличко о том, что он является мэром Киева, но не главой МИД Германии. Бывший боксер затронул на форуме в пятницу тему поставок вооружений Украине, выразив сожаление в связи с тем, что Берлин одобрил лишь предоставление 5 тыс. военных касок.

"Есть разница, являешься ты мэром в Киеве или главой МИД в Германии", - парировала Бербок. "Для нас это нелегкое решение", - утверждала она. "Но если мы примем это решение и затем больше не будет работать нормандский формат, то это тоже будет угрозой безопасности", - аргументировала министр.

"Мы должны побеспокоиться о том, чтобы не произошло дестабилизации изнутри", - добавила Бербок, напомнив о финансовой поддержке Киева со стороны ФРГ. Глава МИД указала на то, что власти в Берлине изучают предоставленный украинской стороной список вооружений, которые бы она хотела получить.

Бербок также снова заявила о готовности к диалогу с Россией. "Мы приглашаем Россию обсудить соглашения, на основе которых мы могли бы побеспокоиться о том, чтобы и в 2022 году мы могли обеспечивать безопасности в мире", - сказала она.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что ими неоднократно подчеркивалось. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши, стран Балтии и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". Кличко постоянно требует от Берлина предоставить оружие Киеву.