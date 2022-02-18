В центре Донецка прогремел мощный взрыв

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в пятницу в центре Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей .

Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале, "около 19:00 (совпадает с мск) взорвана машина на парковке возле здания дома правительства". Взрыв, как уточняет представительство, "слышал весь город". На место происшествия выехали сотрудник МЧС.

В сообщении содержится призыв к гражданам "сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу".

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей. Пушилин заявил, что, по его данным, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.