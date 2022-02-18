МИД Белоруссии осудил готовящийся в Польше праворадикальный марш памяти "проклятых солдат"

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. МИД Белоруссии осудил намерение провести в Гайновке (Польша) праворадикальный марш памяти "проклятых солдат", призвав страны, выступающие против нацизма, положить конец этой практики. Об этом говорится в комментарии белорусского внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает проведение в Гайновка очередного мероприятия по героизации военных преступников из числа так называемых "проклятых солдат", истреблявших православных белорусов, проживавших на территории Польши в послевоенное время", - говорится в комментарии. При этом Минск призвал все страны, осуждающие нацизм, "обратить внимание на регулярную практику организации маршей "проклятых солдат", несмотря на неоднократные призывы к Варшаве положить этому конец".

В МИД особо подчеркнули, что потворствование подобного рода "проявлениям нетерпимости и откровенной ненависти ставит под серьезный вопрос способность Польши достойно выполнять функции председательствующего в ОБСЕ". "Особое недоумение вызывает тот факт, что на этот раз организаторы мероприятия пытаются увязать трагические исторические события с современными, использовать лживые интерпретации истории для поддержания конфликтного нарратива в белорусско-польских отношениях", - сказано в комментарии.

Польша с 2011 года на государственном уровне отмечает День памяти "проклятых солдат". На 19 февраля в Гайновке запланирован очередной марш. Согласно официальной трактовке, "проклятые" или "несломленные" солдаты - это те, кто не сложил оружие по окончании Второй мировой войны, остался верен польскому правительству в эмиграции, продолжил борьбу за независимость польского народа. Между тем многие представители польского подполья, в частности, отряд капитана Ромуальда Райса (псевдоним "Бурый") в послевоенные годы совершили многочисленные убийства, грабежи и акты насилия в отношении гражданского населения. В январе - феврале 1946 года банда Райса совершила массовое убийство около 80 белорусов в Восточной Польше.