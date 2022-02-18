Служба безопасности Украины провела учения на границе с Белоруссией

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе тренировок вблизи с границей Белоруссии отработала предотвращение условной диверсии на военном объекте.

"СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Во время многоэтапных межведомственных учений в Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных диверсионных групп. Тренировки проводились в условиях, максимально приближенных к реальным, вблизи государственной границы с Белоруссией", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства в пятницу.

Уточняется, что в ходе учений силовики отработали защиту воинской части при условной попытке диверсионной группы осуществить там серию взрывов. Учения, согласно сообщению, прошли успешно. В них также были задействованы Вооруженные силы Украины, Национальная полиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия, представители местной власти.