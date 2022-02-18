Из ДНР в Россию планируют эвакуировать около 700 тыс. человек

"На данный момент эвакуация проводится силами МЧС Донецкой народной республик

совместно с администрациями городов и районов. Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР", - отметили в МЧС. В ведомстве уточнили, что "первые автобусы с людьми из Донецка уже направились к границе с Россией".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В связи с угрозой для мирных жителей власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации граждан на территорию России, прежде всего детей, женщин и пожилых.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.