Премьер-министр Италии сообщил, что точной даты его визита в Россию пока нет

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции в пятницу сообщил, что точная дата его визита в Россию пока не определена.

"Даты еще нет, но [визит] должен состояться в ближайшее время", - сказал он. Премьер Италии добавил, что он будет стремиться способствовать организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Но во многом [это] зависит от них", - утверждал он.

Как сообщили корреспонденту ТАСС диписточники, поездка итальянского премьера в Россию может состоятся на следующей неделе.