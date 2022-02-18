МИД РФ: "квартет" посредников беспокоит ситуация в зоне палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ Владимир Сафронков в четверг в беседе с коллегами по ближневосточному "квартету" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) в формате телеконференции обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая вызывает все большую обеспокоенность.

"Был проведен обмен мнениями о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, которая вызывает все большую обеспокоенность. При этом были обсуждены возможные практические шаги "квартета" в качестве уникального посреднического механизма", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, с российской стороны была отмечена важность создания конструктивной атмосферы и налаживания регулярного политического диалога между палестинцами и израильтянами.

"В этом контексте акцентирована неприемлемость односторонних шагов, включая провокации в святых местах Иерусалима. Подобные действия блокируют перспективы двухгосударственного урегулирования, за которое последовательно выступают в Москве", - указали в дипведомстве.

Россию на консультациях представлял Сафронков, ООН - специальный координатор генсека по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, США - заместитель помощника госсекретаря Хейди Амр, ЕС - спецпредставитель по ближневосточному урегулированию Свен Коопманс.