Госдеп утверждает, что эвакуация в Донбассе призвана скрыть "агрессию" России

"Подобные объявления представляют собой дальнейшие попытки посредством лжи и дезинформации скрыть то, что Россия является агрессором в данном конфликте", - утверждал в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента, комментируя эвакуацию мирного населения из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область в связи с обострением ситуации в Донбассе.

"Такого типа операции под чужим флагом являются в точности тем, к чему привлекал внимание в своем выступлении в Совете Безопасности ООН [в четверг] госсекретарь [США Энтони] Блинкен", - считает американский дипломат.

"Кроме того, - полагает он, - речь идет об <...> использовании людей в качестве пешек, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от того факта, что Россия наращивает силы, готовясь к нападению". По версии представителя внешнеполитического ведомства США, "Россия является единственным зачинщиком нынешней напряженности, угрожает народу Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.