В Донецке готовятся к эвакуации

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Донецке относительно спокойная, обстрелы прекратились. Однако некоторые жители стремятся закупиться всем необходимым и покинуть город до начала массовой эвакуации автобусами.

Ситуация в городе обострилась еще в четверг, когда с раннего утра начали поступать сводки обстрелов территории Донецкой народной республики. Ближе к 10:00 17 февраля дончане могли уже и сами слышать звуки канонады, доносящиеся с окраин города. Перестрелка продолжалась до вечера, после чего в ночные часы воцарилась тишина.

Утро пятницы также началось с интенсивных обстрелов ДНР. Под удар попали населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлениях. Вооруженные части Украины применяли запрещенные минскими соглашениям артиллерию, минометы, танки и крупнокалиберные гранатометы. Все это привело к тому, что уже к полудню число выпущенных боеприпасов превысило 200 единиц. В Донецке были отчетливо слышны звуки разрывающихся снарядов.

После того как глава республики Денис Пушилин сообщил о массовой эвакуации мирных жителей на территорию РФ многие дончане решили не ждать автобусов и покинуть город на автомобилях. В результате на выезде из Донецка, на заправках и у банкоматов образовались автомобильные пробки. В некоторых магазинах люди начали скупать продукты первой необходимости.

Ближе к вечеру центральные улицы города заметно опустели, хотя в Донецке в целом сохраняется спокойная обстановка.