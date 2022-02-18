Украина обратилась к Польше с просьбой прояснить информацию о поляках в Донбассе

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона обратилась к Польше с просьбой прояснить информацию о перехваченных переговорах на польском языке в Донбассе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Они (представители Донецкой народной республики - прим. ТАСС) рассказывают, что нашли так каких-то поляков. Мы обратились к Польше, чтобы прояснить все эти вещи", - проинформировал Данилов.

Запрос Киева связан с тем, что ранее в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики проинформировала о предотвращении двух диверсий на опасных химических объектах в районе города Горловка, предпринятых диверсионными группами, проникшими с территории, контролируемой украинской стороной. В частности, сообщалось, что "были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке".